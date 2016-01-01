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قناة "فرانس 24" تعتذر لمشاهديها بخصوص خبر حول المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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قناة "فرانس 24" تعتذر لمشاهديها بخصوص خبر حول المغرب

 قدمت القناة الإخبارية التي تبث على مدار الساعة (فرانس 24)، اليوم الإثنين، اعتذارها لمشاهديها بعد بثها الأسبوع الماضي صورا تتعلق بموضوع آخر خلال تناولها خبرا حول المغرب. 

فخلال نشرة الأخبار للساعة الخامسة بعد الزوال (التوقيت المحلي)، أوضحت القناة أن بث هذه الصور جاء نتيجة عطل تقني، مشيرة إلى أنها عملت على تدارك الأمر خلال نشرات الأخبار التي تلت، معربة عن أسفها لهذا الحادث التقني.

وأضافت (فرانس 24) أن مختلف هيئاتها التحريرية تعمل في مناخ من المسؤولية، كما أنها تقوم بتغطية الأحداث الدولية بكل موضوعية واستقلالية.

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