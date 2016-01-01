بعد أن حصدت " مليار " مشاهدة .. جريني و البداوي يصدران النسخة العربية من " La Gozadera " ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
طرحت شركة بلاتينوم ريكوردز، اليوم الثلاثاء، النسخة العربية من أغنية " La Gozadera " التى جمعت في " ديو " مغربي خالص كل من النجم عبد الفتاح الجرينى و الفنانة جميلة البدر وتحمل عنوان "قدم راسك للعالم ".
أغنية La Gozadera التي جرى طرحها قبل عامين من اليوم ، أداها بشكل رائع كل من الفنانين Marc Anthony & Gente de Zona، حيث قاربت حصة مشاهداتها على اليوتيوب حوالي مليار مشاهدة.
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