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بعد أن حصدت " مليار " مشاهدة .. جريني و البداوي يصدران النسخة العربية من " La Gozadera " ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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بعد أن حصدت " مليار " مشاهدة .. جريني و البداوي يصدران النسخة العربية من " La Gozadera " ( الفيديو )

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

طرحت شركة بلاتينوم ريكوردز، اليوم الثلاثاء، النسخة العربية من أغنية " La Gozadera " التى جمعت في " ديو " مغربي خالص كل من النجم عبد الفتاح الجرينى و الفنانة جميلة البدر وتحمل عنوان "قدم راسك للعالم ". 

أغنية La Gozadera التي جرى طرحها قبل عامين من اليوم ، أداها بشكل رائع كل من الفنانين Marc Anthony & Gente de Zona، حيث قاربت حصة مشاهداتها على اليوتيوب حوالي مليار مشاهدة. 

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