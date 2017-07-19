في مشهد مؤثر : العلالي يلبي طلب طفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

نشر رشيد العلالي ،مقدم برنامج " رشيد شو " بالقناة الثانية ، مقطع فيديو مؤثر جدا ، وهو يحتضن طفلة صغيرة تعاني من مرض التثلث الصبغي ، ألحت على لقائه ، بعد أن علمت من قريبتها أن العلالي يقيم بفندق قريب من محل إقامة قريبتها التي نزلت ضيفة عليها.

و في محادثة هاتفية مع " أخبارنا " أكد العلالي أن قريبة الطفلة طلبت منه أن يلبي طلب هذه الطفلة الصغيرة التي تحبه كثيرا ، فما كان منه إلا لبى طلبها بكل فرح ، حيث استقبلها رفقة أسرتها الصغيرة ، في موقف قال العلالي أنه مؤثر جدا ، حيث صرح لنا " مشي من الساهل أن الناس يحبوك بهذه الطريقة .. و انا فرحان بزاف أنني نكون سبب في الفرحة ديال الناس و هذا فخر كبير ليا ".