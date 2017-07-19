في مشهد مؤثر : العلالي يلبي طلب طفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
نشر رشيد العلالي ،مقدم برنامج " رشيد شو " بالقناة الثانية ، مقطع فيديو مؤثر جدا ، وهو يحتضن طفلة صغيرة تعاني من مرض التثلث الصبغي ، ألحت على لقائه ، بعد أن علمت من قريبتها أن العلالي يقيم بفندق قريب من محل إقامة قريبتها التي نزلت ضيفة عليها.
و في محادثة هاتفية مع " أخبارنا " أكد العلالي أن قريبة الطفلة طلبت منه أن يلبي طلب هذه الطفلة الصغيرة التي تحبه كثيرا ، فما كان منه إلا لبى طلبها بكل فرح ، حيث استقبلها رفقة أسرتها الصغيرة ، في موقف قال العلالي أنه مؤثر جدا ، حيث صرح لنا " مشي من الساهل أن الناس يحبوك بهذه الطريقة .. و انا فرحان بزاف أنني نكون سبب في الفرحة ديال الناس و هذا فخر كبير ليا ".
شاشة أخبارنا
بالفيديو : البحث عن عناصر عصابة إجرامية خطيرة ابتكرت طريقة جديدة في السرقة بالعنف
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " من مواطن رفض الكشف عن هويته ، بشريط فيديو ، رصده عبر عدسة هاتفه ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟