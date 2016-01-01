بعد الفيديو الفضيحة، الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تعلن عن اعتزالها....
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
أعلنت الممثلة المصرية المعروفة غادة عبد الرازق عن ابتعادها بشكل كلي عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر، بدون ذكر أي أسباب لقرارها المفاجئ هذا.
غادة عبد الرازق اكتفت بتدوينة مقتضبة على حسابها الشخصي قالت فيها : “أشوفكم إن شاء الله السنة اللي جاية لأني ماعتزلتش التمثيل لكن اعتزلت السوشيال ميديا.. شكرا غادة عبد الرازق”.
هذا ويرجح أن يكون قرار ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي جاء بسبب الفيديو الفضيحة الذي انتشر مؤخرا والذي كشفت فيه عن مناطق حساسة من جسدها مما أثار زوبعة من الانتقادات عليها.
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