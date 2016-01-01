الرئيسية | ثقافة وفنون | بعد الفيديو الفضيحة، الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تعلن عن اعتزالها....

بعد الفيديو الفضيحة، الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تعلن عن اعتزالها....

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد الفيديو الفضيحة، الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تعلن عن اعتزالها....

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أعلنت الممثلة المصرية المعروفة غادة عبد الرازق عن ابتعادها بشكل كلي عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر، بدون ذكر أي أسباب لقرارها المفاجئ هذا.

غادة عبد الرازق اكتفت بتدوينة مقتضبة على حسابها الشخصي قالت فيها : “أشوفكم إن شاء الله السنة اللي جاية لأني ماعتزلتش التمثيل لكن اعتزلت السوشيال ميديا.. شكرا غادة عبد الرازق”.

هذا ويرجح أن يكون قرار ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي جاء بسبب الفيديو الفضيحة الذي انتشر مؤخرا والذي كشفت فيه عن مناطق حساسة من جسدها مما أثار زوبعة من الانتقادات عليها.

مجموع المشاهدات: 1378 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات