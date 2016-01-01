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أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
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أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

فاجأت الممثلة المثيرة للجدل لبنى أبيضار جميع متتبعيها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بإعلانها إصابتها بمرض خبيث على مستوى الحنجرة واستعدادها للدخول في حصص علاج طويلة الأمد.

بطلة الزين لي فيك أعلنت لجمهورها أنها ستغيب لمدة عن صفحتها الفايسبوكية بسبب العلاج الذي ستخضع له في الأيام القادمة.

وقالت أبيضار :"إن لم أعد من المرض فليسامحني الجميع..وانأ شخصيا سامحت من كل قلبي كل من جرحني وأهانني وعذبني. ومن كل قلبي كذلك سامحت كل من هجرني من بلدي وجعلني أتذوق المر والعذاب أشكالا وألوانا زادته الغربة والإقصاء أكثر إيلاما”.

وبدأت أبيضار قوية في تدوينتها غير فاقدة للأمر حيث كتبت : "أنا امرأة قوية وفي دولة متقدمة يعتبر الطب فيها متقدما وعندي أمل في الشفاء رغم أنني أعاني من ويلات رحلتي العلاجية لوحدي بدون معين”.

وختمت أبيضار تدوينتها بوصية تطلب فيها دفنها بالمغرب إن لم تنج من مرضها الخطير ملتحفة العلم الأمازيغي مع توزيع الورود على سكان مراكش.


 

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