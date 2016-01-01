الفنانة الأمازيغية "فاطمة تباعمرانت" تطلقها مدوية: لوبيات سياسية هي من تحاول اقباري واقصائي من المهرجانات

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

عبرت الفنانة الأمازيغية "فاطمة تباعمرانت" عن إستنكارها الشديد لما أصبحت تعامل به من طرف بعض الجهات الخفية التي وجهت سهامها لها وحاولت خنق أنفاسها بعد خرجاتها ومواقفها النضالية، وذلك بإقصائها في جل التظاهرات الفنية المنظمة بجهة سوس ماسة.

و وجهت الفنانة "تباعمرانت" إتهامات مباشرة لما أسماته "لوبي الفساد" المتحكم في دواليب الحقل الثقافي والفني بمدينة أكادير وبجهة سوس ككل.

و حسب مقربين من الفنانة لموقع "أخبارنا المغربية" فإن هناك أيادي خفية وقذرة لم تعد تتحمل الرسالة التي تدافع عنها منذ سنوات ولا يروقها الأمر الشيء الذي دفعها إلى محاولة كسر شوكتها والقضاء على صوتها المزعج لمن لا يريد للحقيقة أن تصل فهذه الفئات ألفت تقبيل الأيادي والركوع والخنوع وتباعمرانت ليست من هذه الطينة فرأسها شامخ وسيبقى شامخا بالرغم من كل هذه المضايقات والحصار الذي فرض عليها من جميع النواحي إلا أن ذلك لن يؤثر على مسارها بأي شيء حسب ذات المتحدث.

ومن جانبها علقت "تابعمرانت" على عملية إقصائها الممنهج من المهرجانات بالقول : " أن المسألة جد خطيرة لأن هناك لوبيا كبيرا يوظف لوبيا صغيرا يقوم بإستهداف شخصي وذلك بإقصائي من مجموعة من المهرجانات، فهذا اللوبي لا يريد لصوتي أن يصل لقلوب جمهوري الحبيب ويود قطع لساني الأمازيغي ومحاربتي بهذا الشكل هو في حد ذاته محاربة للأمازيغية بشكل عام" .

وجدير بالذكر أن الفنانة الأمازيغية فاطمة تابعمرانت سبق لها أن وجهت رسالة قاسية لبعض مسؤولي مدينة أكادير وذلك أثناء مشاركتها بالحفل الختامي لمهرجان تيميثار قبل أيام وذلك على خلفية تقاعسهم في أداء مهامهم الموكولة لهم ومساهمتهم الكبيرة في الجمود والركود الذي أضحت مدينة الإنبعاث تعيش تحت رحمته وجعل منها مدينة تصارع الموت في صمت وربما يكون هذا ما جعل البعض يحاول إقبار هذه الفنانة الكبيرة التي دافعت ومازالت تدافع عن الفئات المهمشة وتحاول إيصال صوتها للمسؤولين.