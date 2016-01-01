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لهذا السبب ماليزيا تحظر أغنية "ديسباسيتو" بالإذاعة والتلفزيون الرسميين

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 28 دقيقة مضت
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لهذا السبب ماليزيا تحظر أغنية "ديسباسيتو" بالإذاعة والتلفزيون الرسميين

حظرت ماليزيا بث الأغنية الصيفية الراقصة "ديسباسيتو" بالإذاعة والتلفزيون الرسميين، بعد وصف رجال دين في البلد ذي الغالبية المسلمة كلمات الأغنية بالبذيئة.

 

وأعلن الحظر وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي صالح سعيد كرواك أمس الأربعاء، عبر هيئة راديو وتلفزيون ماليزيا الحكومية (آر.تي.إم). ولا يزال من الممكن بث الأغنية على القنوات الخاصة أو الإنترنت.

 

وقال كرواك في تصريح لرويترز: "لن تبث (آر.تي.إم) الأغنية على أي من قنواتها التلفزيونية أو الإذاعية وهو ما يدخل حيز التنفيذ فوراً".

 

وأضاف أن القرار جاء في أعقاب شكاوى من الجمهور، وتابع كرواك "القرار ينطبق فقط على هيئة (آر.تي.إم)، "باقي قنوات التلفزيون والراديو يحكمها تقييمها الخاص".

 

وصدرت الأغنية في البداية في يناير (كانون الثاني) وغناها المغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي ثم صدرت منها نسخة موزعة بشكل جديد شارك في غنائها جاستن بيبر.

 

وتصدرت الأغنية قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم وهيمنت على المحطات الإذاعية.

 

وتم بث الأغنية 4.6 مليار مرة عبر منصات بارزة مما يجعلها أكثر أغنية بوب باللغة الإسبانية نجاحاً على الإطلاق.

 

وحظرت ماليزيا من قبل أفلاماً لهوليوود بعد اعتبارها مسيئة للقيم الدينية. وتأجل صدور فيلم والت ديزني "الجميلة والوحش" هذا العام بعد أن اقتطع مراقبون مشهداً عن مثليين جنسياً في الفيلم.

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