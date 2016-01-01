انتحار تشستر بنينغتون المغني الرئيسي في فرقة "لينكن بارك"

عثرت السلطات الأميركية على جثة المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية "لينكن بارك"، تشستر بنينغتون، الخميس، بعد أن انتحر شنقا عن عمر ناهز 41 عاما.

وذكر موقع "تي إم زي" المعني بأخبار المشاهير، أنه عثر على جثة المغني في الساعة التاسعة من صباح الخميس، في منزل خاص بمدينة لوس أنجلوس.

وكان المغني قد تحدث سابقا عن معاناته مع المخدرات والمشروبات الكحولية، كما أنه اعترف أنه أراد الانتحار أكثر من مرة، خاصة بسبب "سوء المعاملة" التي تعرض لها خلال طفولته على يد رجل.

يذكر أن بينينغتون تزوج مرتين ولديه 6 أبناء.