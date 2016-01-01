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هذه حقيقة وفاة الممثلة " لبنى أبيضار " بمرض السرطان !

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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هذه حقيقة وفاة الممثلة " لبنى أبيضار " بمرض السرطان !

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

تداول بعض رواد موقع التواصل " فايسبوك"، مساء الأحد، تدوينة حول وفاة الممثلة المثيرة للجدل لبنى أبيضار ، جراء إصابتها بورم خبيث.

هذا، و قامت بطلة فيلم "الزين لي فيك" بنفي الاشاعة، عبر تدوينة على حسابها الفايسبوكي ، قالت فيها " نحب نطمنكم اني لباس عليا و وجودكم فحياتي كيزيدني قوة وإصرار على الشفاء شكرا ليكم من كل قلبي".

وأضافت " ولي كيتمنى موتي ولي كيتمنى عدابي حتى هوما كنقلهم شكرا ليكم والله يسمح ليكم أما أنا كيف قلت قبل مسامحة من كل قلبي كل واحد مخصص الشر كامل لي فقلبو لبنى ابيضار فقط" .

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