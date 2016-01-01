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المغاربة على موعد مع قناة خاصة جديدة تهتم بالغناء والفن

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المغاربة على موعد مع قناة خاصة جديدة تهتم بالغناء والفن

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

يبدو أن رجال الأعمال المغاربة قد بدؤوا يحولون استثماراتهم إلى قطاع الإعلام في محاولة لاستغلال الفراغ الذي لازال يعرفه هذا السوق في بلادنا، إذ لم تمض بضعة أسابيع على إطلاق الصحافي رشيد نيني لقناته "تيلي ماروك" ، حتى تم الإعلان عن ميلاد قناة أخرى ستهتم هذه المرة بالغناء وأخبار الفن والفنانين.

القناة التي اختار لها مالكها اسم "شذى تيفي" ستبث برامجها من الأردن على القنر الاصطناعي نايل سات، حيث من المنتظر أن تشرع في البث التجريبي بدءا من منتصف غشت القادم.

للإشارة فإن بث القنوات الخاصة مباشرة من المغرب لازال غير ممكن في الوقت الحالي ، وبالتالي يتم إنتاج البرامج بالمملكة بينما يكون مقر البث القضائي في دولة أخرى.

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