لسان دنيا باطمة يجلب لها المتاعب مرة أخرى و يجرها إلى القضاء، وهذه التفاصيل
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
ظهرت فصول جديد في مسلسل الخلافات و "المعيور" بين كل من دنيا باطمة والإعلامية الكويتية مي العيدان، حيث قررت هذه الأخيرة اللجوء إلى القضاء بسبب عبارات السب العلني التي تلقتها من الفنانة المغربية.
وكانت دنيا باطمة قد وجهت عبارات نابية لغريمتها على تويتر ، حيث كتبت : وكتبت باطمة “وي شخباري للحين تنبحين مثل الكلبة يا مي القردان الإيرانية. لا تلزقين في أشيادك الكويتيين مرة ثانية يا متملقة. زين بطبق عليج شي هلمرة يقول الحكران يقطع المصران. خلي مصارينج تقطع لأني قول وفعل مو مثلج يا بهلوان يا شرشبيل ومسرخ الإعلام”.
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