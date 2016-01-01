نجما بوليود سلمان خان وكاترينا كيف يحلان بهذه المدينة المغربية لتصوير أضخم الانتاجات الهندية

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

تعيش مدينة الصويرة هذه الأيام حالة من الاستثناء بسبب الانتاج السنمائي الهندي الصخم الذي يتم تصويره بأزقتها وأحيائها والذي يعرف حضور أحد أشهر نجوم بوليود الممثل سلمان خان والنجمة كاترينا كيف.

ووفق مواقع إخبارية فنية عربية، فإن الأمر يتعلق بالجزء الثاني من فيلم "تايغر زيندي هي"، والذي يتحدث عن قصة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بالأراضي السورية.

للإشارة فإن الشركة المنتجة وفرت طاقما فنيا وتقنيا كبيرا لتصوير المشاهد بشكل احترافي، حيث من المنتظر أن يتم الشروع في عرض الفيلم بدءا من الصيف القادم