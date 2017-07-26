الرئيسية | ثقافة وفنون | بالتفاصيل : نجوم " الشعبي " في حفل فني بجماعة " الصباح " احتفالا بعيد العرش المجيد

بالتفاصيل : نجوم " الشعبي " في حفل فني بجماعة " الصباح " احتفالا بعيد العرش المجيد

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالتفاصيل : نجوم " الشعبي " في حفل فني بجماعة " الصباح " احتفالا بعيد العرش المجيد

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 18 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين ، تنظم جماعة الصباح التابعة لتراب عمالة الصخيرات تمارة ، التي يرأسها " البامي " محمد الهلالي ، مهرجانا فنيا كبيرا ، سيعرف مشاركة نخبة من نجوم الفن الشعبي ، يتقدمهم الفنان عبد العزيز الستاتي ، إلى جانب كل من الفنان عادل الميلودي ، عبد العزيز أحوزار و الفنان سعيد الصنهاجي، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى .

و على هامش هذا المهرجان، ستنظم مسابقة في فين الفروسية التقليدية " التبوريدة " و التي ستعرف أبرز " السربات " التابعة للإقليم ، و هو عرف سنوي دأبت جماعة الصباح على تنظيمه ، وسط حضور جماهيري متميز ، عطفا على الشغف الكبير الذي يحظى به هذا الفن المتوارث .

وسيكون البرنامج على الشكل التالي :

يوم 28 يوليوز : حفل خاص يحييه سفير التراث الشعبي الفنان عادل الميلودي، إلى جانب فرق موسيقية محلية .

يوم 29 يوليوز : حفل متميز يحييه نجمي الفن الشعبي المغربي، عبد العزيز الستاتي و الفنان سعيد الصنهاجي.

يوم 30 يوليوز : اختتام المهرجان بحفل خاص يحييه الفنان الأمازيغي عبد العزيز أحوزار، على أن يعيش " محرك " الصباح طوال الأيام الثلاثة سالفة الذكر ، فعاليات مسابقة فن " التبوريدة ".

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات