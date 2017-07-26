بالتفاصيل : نجوم " الشعبي " في حفل فني بجماعة " الصباح " احتفالا بعيد العرش المجيد

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 18 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين ، تنظم جماعة الصباح التابعة لتراب عمالة الصخيرات تمارة ، التي يرأسها " البامي " محمد الهلالي ، مهرجانا فنيا كبيرا ، سيعرف مشاركة نخبة من نجوم الفن الشعبي ، يتقدمهم الفنان عبد العزيز الستاتي ، إلى جانب كل من الفنان عادل الميلودي ، عبد العزيز أحوزار و الفنان سعيد الصنهاجي، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى .

و على هامش هذا المهرجان، ستنظم مسابقة في فين الفروسية التقليدية " التبوريدة " و التي ستعرف أبرز " السربات " التابعة للإقليم ، و هو عرف سنوي دأبت جماعة الصباح على تنظيمه ، وسط حضور جماهيري متميز ، عطفا على الشغف الكبير الذي يحظى به هذا الفن المتوارث .

وسيكون البرنامج على الشكل التالي :

يوم 28 يوليوز : حفل خاص يحييه سفير التراث الشعبي الفنان عادل الميلودي، إلى جانب فرق موسيقية محلية .

يوم 29 يوليوز : حفل متميز يحييه نجمي الفن الشعبي المغربي، عبد العزيز الستاتي و الفنان سعيد الصنهاجي.

يوم 30 يوليوز : اختتام المهرجان بحفل خاص يحييه الفنان الأمازيغي عبد العزيز أحوزار، على أن يعيش " محرك " الصباح طوال الأيام الثلاثة سالفة الذكر ، فعاليات مسابقة فن " التبوريدة ".