بالتفاصيل : نجوم " الشعبي " في حفل فني بجماعة " الصباح " احتفالا بعيد العرش المجيد
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 18 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين ، تنظم جماعة الصباح التابعة لتراب عمالة الصخيرات تمارة ، التي يرأسها " البامي " محمد الهلالي ، مهرجانا فنيا كبيرا ، سيعرف مشاركة نخبة من نجوم الفن الشعبي ، يتقدمهم الفنان عبد العزيز الستاتي ، إلى جانب كل من الفنان عادل الميلودي ، عبد العزيز أحوزار و الفنان سعيد الصنهاجي، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى .
و على هامش هذا المهرجان، ستنظم مسابقة في فين الفروسية التقليدية " التبوريدة " و التي ستعرف أبرز " السربات " التابعة للإقليم ، و هو عرف سنوي دأبت جماعة الصباح على تنظيمه ، وسط حضور جماهيري متميز ، عطفا على الشغف الكبير الذي يحظى به هذا الفن المتوارث .
وسيكون البرنامج على الشكل التالي :
يوم 28 يوليوز : حفل خاص يحييه سفير التراث الشعبي الفنان عادل الميلودي، إلى جانب فرق موسيقية محلية .
يوم 29 يوليوز : حفل متميز يحييه نجمي الفن الشعبي المغربي، عبد العزيز الستاتي و الفنان سعيد الصنهاجي.
يوم 30 يوليوز : اختتام المهرجان بحفل خاص يحييه الفنان الأمازيغي عبد العزيز أحوزار، على أن يعيش " محرك " الصباح طوال الأيام الثلاثة سالفة الذكر ، فعاليات مسابقة فن " التبوريدة ".
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