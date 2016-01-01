وفاة الداعية السعودي عبد الله الجبرين

توفي اليوم الخميس الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين ، وذلك بعد معاناة مع المرض.

و أوضحت مواقع سعودية ، أن الجبرين سيصلى عليه غداً بعد صلاة الجمعة في جامع الراجحي بالرياض مخرج 15 والعزاء في منزل والده في حي شبرا من العصر للعشاء.

ويعتبر الجبرين من علماء السنة المعاصرين حيث ألف مجموعة من الكتب في مختلف العلوم وكتب العشرات من البحوث والرسائل .

وولد الجبرين في بلدة الرين التابعة لمحافظة القويعية عام1378 هـ (1958).

و درس المرحلة الابتدائية و المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في محا فظة القويعية ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام1402 هـ.حيث درس الماجستير في المعهد العالي للقضاء بالرياض وأنهى هذه المرحلة عام1405هـ (1984)، قبل ان يتم دراسة مرحلة الدكتوراه في نفس المعهد وأنهى هذه المرحلة عام1407 ه (1986)ـ.

ومن أهم مؤلفاته :

تسهيل العقيدة الإسلامية. وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات وهو يقع في أكثر م ستمائة وتسعة وعشرين صفحة

كتاب أوقات النهي الخمسة ويقع في أربع مائة وأربعة وثلاثين صفحة.

مجموعة قصص وأخبار من صحيح السنة والآثار” وقد تم الانتهاء من ثلاث رسائل من هذه المجموعة وهي:

الأولى: النية وتقع في 160صفحة .

الثانية: قصص إسلام الصحابة وتقع في351 صفحة .

الثالثة: اليهود وتقع في 366 صفحة .

كتاب ” شرح عمدة الفقه ” لابن قدامة وقد تم الانتهاء من شرح قسم العبادات ويقع هذا القسم في870 صفحة وأضيف إليه أكثر من 350مسألة معاصرة وطبع طبعتين بمكتبة الرشد بالرياض و القسم الثاني ” قسم المعاملات ” تحت التأليف وقد شارف على الانتهاء وسيطبع قريبا إن شاء الله تعالى.

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