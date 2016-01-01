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بالفيديو : انطلاق فعاليات مهرجان التبوريدة بـ " الصباح " احتفالا بعيد العرش

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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بالفيديو : انطلاق فعاليات مهرجان التبوريدة بـ " الصباح " احتفالا بعيد العرش

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

احتفالا بعيد العرش المجيد ، انطلقت عشية أمس الخميس بفضاء جماعة الصباح ، فعاليات مهرجان الفروسية التقليدية " التبوريدة " ، و الذي اختير له في نسخته الثانية شعار : "التبوريدة فن ، أصالة و رياضة " ، حيث تميز اليوم الأول بتقديم الفرق المشاركة وسط حضور جماهيري كبير ، من عشاق هذا الفن المتوارث.

و في تصريح لـ " أخبارنا " فقد أكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة الصباح، السيد محمد الهلالي ، أن هذا المهرجان يأتي في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد ، وهي مناسبة لربط الماضي بالحاضر من خلال الحفاظ على هذا الموروث الفني و الرياضي ، و أيضا لخلق جو من المتعة و الفرجة لساكنة الإقليم ككل ، حيث سيستمر المهرجان إلى غاية يوم الأحد المقبل ، و ستتخلله سهرات فنية كبرى ، سيحييها كبار الفن الشعبي.

و في البرنامج : سهرة فنية كبرى يحييها الفنان عادل الميلودي ليلة اليوم الجمعة ، على ان يكون الجمهور يوم غد السبت مع سهرة ثانية ستعرف مشاركة كل من سعيد الصنهاجي و الفنان عبد العزيز الستاتي ، على أن يختتم هذا المهرجان بسهرة ختامية يوم الأحد المقبل، يحييها الفنان الأمازيغي عبد العزيز أحوزار ، في وقت ستستمر منافسات " التبوريدة " بشكل يومي حتى يوم الأحد المقبل.


 
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