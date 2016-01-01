الستاتي يوضح حقيقة صور صيد "الحجل" التي اغضبت رواد الفايسبوك

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تحدث الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي حول ظهوره في بعض الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يتباهى بطرائده التي اصطادها في رحلات صيد ، و هي الصور التي خلفت غضب العديد من رواد مواقع التواصل .

وعبر نشطاء الفايسبوك عن استنكارهم للكم الهائل من الطرائد التي ظهرت معه في الصور التي أطل فيها وهو يحمل بندقية صيد، كما طالب العديد منهم بفتح تحقيق معه.

الستاتي قال في تصريح صحفي أن هذه الصور لا تخصه، مؤكدا أنه يمارس هواية القنص وفق النظام المعمول به، مضيفا في تصريح لـ”إيلاف” أنه نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع صورة بجانب كمية من طرائد “اليمام البري” المعروف باسم ” غريغر”، بلغ عددها تقريبا المائتين، مؤكدا أنها غنيمة لا تخصه لوحده، بل هي حصيلة يوم كامل من الصيد رفقة 7 قناصين آخرين.

واستغرب ما أسماه بـ”الحملة المسعورة” التي شنها بعضهم ضده، من خلال نشر صور تعم تعديلها على “الفوطوشوب” و لا تخصه ونسبها له، معتبراً أنه يدرك جيداً قانون القنص، و أنه لم يقم بأي شيء مخالف للقوانين، كما أنه يمارس هذا النشاط منذ سنوات، إلى جانب أصدقاء. ولا يعقل أن يقوموا بما يخالف المسموح به.

وقال الستاتي أنه أثناء ممارسة هواية الصيد، لا يتجاوز اصطياد 50 طريدة خلال يوم السبت و50 يوم الأحد، وأنه يزاول هوايته المفضلة بضواحي مدن أكادير وتارودانت و قلعة السراغنة.