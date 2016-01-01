جورج كلوني وزوجته يقاضيان مجلة فرنسية نشرت أولى صور توأميهما

تعهد النجم الهوليودي جورج كلوني بملاحقة مجلة "فواسي" لأخبار المشاهير التي نشرت صوراً مسروقة لتوأميه، بحسب بيان.



وصرح الممثل الحائز "أوسكار" في البيان أن "مصورين يتعاونون مع مجلة فواسي تسلقوا الأسبوع الماضي سياج منزلنا وشجرة في الحديقة والتقطوا صوراً للطفلين المولودين حديثاً بدون إذن".



وأكد نيته "ملاحقة المصورين ووكالة التصوير والمجلة (...) فالمسألة تتعلق بأمن طفلينا".



ونشرت على غلاف العدد الأخير من مجلة "فواسي" صورة للزوجين وكل منهما يحمل رضيعاً بين ذراعيه عنونت "سبق صحافي خاص بفواسي! الصور الأولى" للتوأمين إيلا وألكسندر المولودين في لندن في مطلع يونيو (حزيران)



وقد تزوج الممثل البالغ من العمر 56 عاماً بالمحامية المشهورة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمل علم الدين (39 عاماً) اللبنانية الأصل سنة 2014.