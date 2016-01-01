هذا ما قاله الشرطي هشام الملولي عن المغربية "امل صابر" و ليلتها الماجنة مع كريستيانو رونالدو
اخبارنا المغربية : مروان بنصالح
عبر الشرطي الشهير هشام الملولي عن غضبه من تهافت وسائل اﻹعـﻻم على اجراء حوارات مع المغربية " أمل صابر " ، و كشفها تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن " كريستيانو رونالدو " نجم الريال المدلل .
و قال الملولي في تدوينة فايسبوكية " واحد العاهرة "زناة" مع كريسيتيانو رونالدو ، تهافتت عليها وسائل اﻹعـﻻم و ويصورون فعلها على أنه مجرد ليلة حمراء و هي بوجها حمر فرحاااانة و بعد ذلك تقوم بأخد صورة و هي تلبس الراية المغربية و فرحااانة و كأنها شرفت المغرب وأنيا دمي تيغلي على ديك الراية وهي تتوسخ فوقها وقلبي تيحرقني ...".
و اضاف الشرطي الموقوف " حتى من اﻹعـﻻم تايخليك تحس بحال الى زعما راها شرفات المغرب واش باغيينا نخويو هاذ البلاد منوليوش نرجعولها ولا شنو ... ينعل مها و ماين كريستانو معها من اللخر".
و كانت مديرية الأمن الوطني قد قررت إيقاف الملولي عن العمل لمدة شهرين، وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك لعدم امتثاله للقوانين التي تمنعه من تقاسم فيديوهات تخص تدخلاته الأمنية .
شاشة أخبارنا
تداعيات تعويم الدرهم تتسبب في غضبة ملكية على والي بنك المغرب
أخبارنا المغربية تساءلت صحيفة أخبار اليوم، عن السبب الذي يؤخر استقبال الملك محمد السادس والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الذي يفترض أن يقدم تقريره السنوي، ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟