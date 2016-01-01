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هذا ما قاله الشرطي هشام الملولي عن المغربية "امل صابر" و ليلتها الماجنة مع كريستيانو رونالدو

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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هذا ما قاله الشرطي هشام الملولي عن المغربية "امل صابر" و ليلتها الماجنة مع كريستيانو رونالدو

اخبارنا المغربية : مروان بنصالح

عبر الشرطي الشهير هشام الملولي عن غضبه من تهافت وسائل اﻹعـﻻم على اجراء حوارات مع المغربية " أمل صابر " ، و كشفها تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن " كريستيانو رونالدو " نجم الريال المدلل .

و قال الملولي في تدوينة فايسبوكية " واحد العاهرة "زناة" مع كريسيتيانو رونالدو ، تهافتت عليها وسائل اﻹعـﻻم و ويصورون فعلها على أنه مجرد ليلة حمراء و هي بوجها حمر فرحاااانة و بعد ذلك تقوم بأخد صورة و هي تلبس الراية المغربية و فرحااانة و كأنها شرفت المغرب وأنيا دمي تيغلي على ديك الراية وهي تتوسخ فوقها وقلبي تيحرقني ...".

و اضاف الشرطي الموقوف " حتى من اﻹعـﻻم تايخليك تحس بحال الى زعما راها شرفات المغرب واش باغيينا نخويو هاذ البلاد منوليوش نرجعولها ولا شنو ... ينعل مها و ماين كريستانو معها من اللخر".

و كانت مديرية الأمن الوطني قد قررت إيقاف الملولي عن العمل لمدة شهرين، وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك لعدم امتثاله للقوانين التي تمنعه من تقاسم فيديوهات تخص تدخلاته الأمنية .

 

 

 

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