صحافية فرنسية شهيرة تفضح مراكز الاتصالات بالمغرب

أخبارنا المغربية - متابعة

تسببت رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها عمال مغاربة منضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى الصحافية الفرنسية الشهيرة، إليز لوسي، صاحبة برنامج "كاش أنفيستيغاسيون" على "فرانس 2"، في عملية تنقيل أو توقيف لثلاثة مسؤولين كبار من "فري" الفاعل الهاتفي الفرنسي.

وكانت "فرانس 2" قد بثت، أمس الثلاثاء، حلقة جديدة عن ظروف الاشتغال في عدد من المؤسسات ضمنها "ليدل" و "فري"، وأفردت لعمال مركز الاتصالات "طوطال كول"، الموجود وسط مدينة الدار البيضاء التابع ل "فري"، حيزا خاصا بعد أن أشهرت في وجه الرئيس المدير العام لفري، ماكسيم لومبارديني، رسالة إلكترونية من العمال المغاربة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن ظروف اشتغالهم وعن الأحر الزهيد الذي يتقاضونه، وعن تهديدهم بالطرد كلما طالبوا بحقوقهم من طرف أنجليك جيرار المرأة الحديدية بالمؤسسة، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الجديد.