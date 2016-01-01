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بالصورة.. إحالة 3 موظفين بالتلفزيون للتحقيق بسبب هذا المشهد !

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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بالصورة.. إحالة 3 موظفين بالتلفزيون للتحقيق بسبب هذا المشهد !

أحالت وزارة الإعلام الكويتية، 3 موظفين في القناة الرياضية بتلفزيون الكويت إلى التحقيق، بسبب مشاهد وصفها كويتيون بالخادشة والغير أخلاقية، خلال عرض مباراة كرة سلة.

المباراة التي كانت ضمن فعاليات كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، كان قد بثها التلفزيون الكويتي مباشرة خلال مجرياتها، 23 سبتمبر.

وفي هذا السياق، قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي في تعليقه على ما عرضته القناة بقوله في تغريدةٍ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “غير مقبول ان تقوم القناة الرياضية في تلفزيون الكويت بعرض مباريات في كرة السلة تتخلها لقطات خادشة ويتكرر الأمر ليومين متتابعين..أين المحاسبة”.

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