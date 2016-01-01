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وقوع شجار خلال تصوير برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' وهذا ما وقع

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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وقوع شجار خلال تصوير برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' وهذا ما وقع

أخبارنا المغربية :

شهدت أطوار تصوير آخر حلقات برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' ، مساء أمس الخميس، وقوع مشاداة كلامية داخل بلاطو القناة الثانية ، تحولت إلى تشابك بالأيدي بين تقني في الصوت وأحد ضيوف البرنامج من الجمهور.

و حسب موقع "شوف تيفي" ، استدعت الواقعة تدخل الأمن لفض النزاع، حيث تصالح الطرفان بعد التهدئة واستمر تصوير البرنامج في ظروف عادية. 

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