مقدم برامج ب"دوزيم" يصف جندية بالجيش الصهيوني بـ"المناضلة من أجل القضية الفلسطينية"
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
وقع مقدم برامج يعمل بالقناة الثانية في المحظور بعدما مدح المخرجة إسائيلية "سيمون بيطون" التي حضرت كضيفة في فعاليات مهرجان سينما المرأة في سلا باعتبارها مخرجة أفلام وثائقية.
وحسب بيان ل" مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، فإن المقدم وصفها بـ"المناضلة من أجل القضية الفلسطينية" بينما هي مجندة سابقة في الجيش الصهيوني.
وأوضحت المجموعة، في البلاغ ذاته، أنه لا يمكن الخلط بين فلسطينيي الداخل الحاملين قهرا لوثائق إسرائيلية، ومن اختار طوعا الانتماء إلى الكيان الصهيوني.
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