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القضاء الفرنسي يبرئ سعد المجرد من تهمة الإغتصاب وعودته للمغرب باتت قريبة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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القضاء الفرنسي يبرئ سعد المجرد من تهمة الإغتصاب وعودته للمغرب باتت قريبة

أخبارنا المغربية - متابعة

كشف موقع mediapart الفرنسي ، ان القضاء الفرنسي برأ الفنان المغربي سعد المجرد من تهمة الاغتصاب، لـ"عدم وجود دلائل تثبت التهمة" .

وذكر الموقع ان قضية المجرد احيلت على المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الاستئناف، مما يعني ان تهمة الاغتصاب قد اسقطت عن المجرد كون ان جرائم العنف والاغتصاب في القضاء الفرنسي يتم البت فيها في محكمة الاستئناف.

وعليه، فإنّ محاكمة سعد المجرد لن تستمر مدة طويلة، وبحسب الموقع فإنّ عودة المجرد الى المغرب اصبحت قريبة وفي غضون الاسابيع القادمة.

وكان المجرد نشر صورة له عبر حسابه على " انستغرام" وكتب تعليقا: "توحشت المغرب الله ينصر سيدنا".

يذكر ان سعد المجرد مرشح لجائزة افضل فنان في شمال افريقيا اضافة الى جائزة افضل فنان افريقي للعام 2017 في جوائز في افريما .وحققت اغنيته LET GO التي اصدرها منذ شهرين اكثر من 74 مليون مشاهدة حتى الآن .

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