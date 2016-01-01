الرئيسية | ثقافة وفنون | وفاة الفنان المصري رؤوف مصطفى

وفاة الفنان المصري رؤوف مصطفى

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وفاة الفنان المصري رؤوف مصطفى

توفي، اليوم الأحد، الفنان المصري، رؤوف مصطفى، عن عمر يناهز 77 عاما.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، في تصريحات صحفية، أن رؤوف مصطفى، وافته المنية صباح اليوم بالقاهرة بعد صراع مع المرض. وتخرج الفقيد من المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وعمل مذيعا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بلندن، قبل أن يقرر العودة لمصر والعمل كممثل. 

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شارك فيها أو شخص بطولتها (القاهرة 30) سنة 1966، و(معالي الوزير) 2002، و(ديل السمكة) 2003، و(بحب السيما) 2004، و(حليم) 2006، و(الريس عمر حرب) 2008.

كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، مثل (على هامش السيرة) 1978، و(الوسية) 1990، و(العائلة) 1994، و(آوان الورد) 2000، و(فارس بلا جواد) 2002، و(ريا وسكينة) 2005، و(أهل كايرو) 2010، و(بدون ذكر أسماء) 2013، وغيرها من الأعمال الفنية التي لاقت شهرة في الوطن العربي.


مجموع المشاهدات: 417 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات