وفاة الفنان المصري رؤوف مصطفى

توفي، اليوم الأحد، الفنان المصري، رؤوف مصطفى، عن عمر يناهز 77 عاما.



وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، في تصريحات صحفية، أن رؤوف مصطفى، وافته المنية صباح اليوم بالقاهرة بعد صراع مع المرض. وتخرج الفقيد من المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وعمل مذيعا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بلندن، قبل أن يقرر العودة لمصر والعمل كممثل.



ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شارك فيها أو شخص بطولتها (القاهرة 30) سنة 1966، و(معالي الوزير) 2002، و(ديل السمكة) 2003، و(بحب السيما) 2004، و(حليم) 2006، و(الريس عمر حرب) 2008.



كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، مثل (على هامش السيرة) 1978، و(الوسية) 1990، و(العائلة) 1994، و(آوان الورد) 2000، و(فارس بلا جواد) 2002، و(ريا وسكينة) 2005، و(أهل كايرو) 2010، و(بدون ذكر أسماء) 2013، وغيرها من الأعمال الفنية التي لاقت شهرة في الوطن العربي.





