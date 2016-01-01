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بالفيديو: الطفل المغربي الذي جعل لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" تتصارع عليه

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: الطفل المغربي الذي جعل لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" تتصارع عليه

تألق المتسابق المغربي حمزة لبيض، ذو الـ10 أعوام ، بأداء أغنية "قل للمليحة" و"مالك يا حلو"، للفنان صباح فخري على مسرح برنامج "ذا فويس كيدز".

و تمكن حمزة من الحصول على اللفة الثلاثية من قبل أعضاء لحنة التحكيم التي تتكون من تامر حسني، كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وذلك بفضل موهبته الكبيرة.


وحرص المدربون على صعود المسرح بجانب حمزة، ليقنعه كل عضو باللجنة لانضمامه بفريقه، حيث استخدم كل عضو حيله لكسب قلبه، ولكنه اختار كاظم الساهر، لينضم لفريقه.

يذكر ان "ذا فويس كيدز"، انطلق أمس السبت  بعرض أولى حلقات موسمه الثاني، حيث سيعرض كل سبت عبر فضائية "ام بي سي"، في تمام الساعة السادسة والنصف.

 
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