فضيحة مدوية : فنان كوميدي شهير يعنف زميلته و يهددها بعد أن رفضت الإستجابة لمطالبه

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر عليمة جدا، أن فنانة صاعدة تقدمت نهاية هذا الأسبوع، بشكاية لدى مصالح الأمن بالبيضاء، تتهم فيها فنانا معروفا في صنف التمثيل، بضربها وتعنيفها بشكل مبرح جدا، و أضافت المصادر ذاتها أن هذا الفنان الكوميدي الشهير قام ما مرة بالاعتداء عليها، حيث أكدت أنه يرابط بالاستمرار أمام منزلها و يمنعها من الخروج ، بعد أن رفضت المشاركة معه في عمل فني، في غياب أي عقد عمل يربط الطرفين.

و أمام استمراره في تعنيفها، قررت الفنانة الصاعدة التوجه إلى مصالح الأمن، حيث من المنتظر ان يتم استدعائه اليوم أو غد على أبعد تقدير من أجل مواجهته بالتهم الموجهة إليه، حيث تتوفر الضحية على صور حية توثق لحادث الاعتداء الذي تعرضت له ، علاوة على توفرها على تسجيلات لمكالمات هاتفية هددها من خلالها بالانتقام، في حال استمرارها في رفض المشاركة في عمله الفني الذي من المنتظر أن يعرضه ببعض الدول الأوروبية.