الوزير الخلفي يؤطر لقاء تواصلي بيني ملال حول المجتمع المدني ودور الاعلام في غياب الصحافة

أخبارنا المغربية ـ كريم المصلي

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن المصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة ، أطر صباح اليوم لقاء تواصليا بمدينة بني ملال من تنظيم إحدى الجمعيات حول المجتمع المدني ودور الاعلام ، إلا أن الغريب يقول مصدرنا أن اللقاء عرف غياب ممثلي وسائل الإعلام بفعل تعمد اللجنة المنظمة إلى انتقاء الصحافيين وتغييب أغلب الأقلام الوازنة والنوادي والجمعيات الصحافية الجادة .

مصدرنا أكد أن اللقاء لم يكن ناجحا وعرف تأخر كبير للوزير ، كما استعملت الهواتف في الوقت بدل الضائع من أجل حضور الصحافيين دون نتيجة.

واستغرب أغلب الزملاء الإعلاميين في اتصالهم ب"أخبارنا" هذا الإقصاء والتغييب المتعمد، لاسيما وأن اللقاء له علاقة بالاعلام ويحضره وزير كان سببا في الرجوع بالصحافة إلى الوراء بمدونته "المشؤومة".