الرئيسية | ثقافة وفنون | الوزير الخلفي يؤطر لقاء تواصلي بيني ملال حول المجتمع المدني ودور الاعلام في غياب الصحافة

الوزير الخلفي يؤطر لقاء تواصلي بيني ملال حول المجتمع المدني ودور الاعلام في غياب الصحافة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الوزير الخلفي يؤطر لقاء تواصلي بيني ملال حول المجتمع المدني ودور الاعلام في غياب الصحافة

أخبارنا المغربية ـ كريم المصلي

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن المصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة ، أطر صباح اليوم لقاء تواصليا بمدينة بني ملال من تنظيم إحدى الجمعيات حول المجتمع المدني ودور الاعلام ، إلا أن الغريب يقول مصدرنا أن اللقاء عرف غياب ممثلي وسائل الإعلام بفعل تعمد اللجنة المنظمة إلى انتقاء الصحافيين وتغييب أغلب الأقلام الوازنة والنوادي والجمعيات الصحافية الجادة .

مصدرنا أكد أن اللقاء لم يكن ناجحا وعرف تأخر كبير للوزير ، كما استعملت الهواتف في الوقت بدل الضائع من أجل حضور الصحافيين دون نتيجة.

واستغرب أغلب الزملاء الإعلاميين في اتصالهم ب"أخبارنا" هذا الإقصاء والتغييب المتعمد، لاسيما وأن اللقاء له علاقة بالاعلام ويحضره وزير كان سببا في الرجوع بالصحافة إلى الوراء بمدونته "المشؤومة".

 
مجموع المشاهدات: 132 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات