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وزارة الداخلية تستعين بوزارة الأوقاف لشن حملة على الكتب "المتطرفة"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وزارة الداخلية تستعين بوزارة الأوقاف لشن حملة على الكتب "المتطرفة"

أخبارنا المغربية 

شرعت عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.

و قالت يومية المساء أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لأفكار ومعتقدات تزكي الإرهاب.

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