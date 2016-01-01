الموت يفجع الفنان المغربي مصطفى الداسوكين

أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

توفيت، مساء أمس الاثنين، زوجة الممثل المغربي الكبير مصطفى الداسوكين، بعد معاناة مع مرض السكري.

و قال الداسوكين في تصريح اعلامي ، أن زوجته دخلت للمستشفى منذ أسبوع لاجراء عملية جراحية على مستوى الرأس، لكن معاناتها مع مرض السكري والقلب حالا دون تحسن حالتها.

و يعد الداسوكين المزداد سنة 1942، من أفضل الممثلين المغاربة الذين حققوا نجاحاً باهراً على المستوى الوطني خاصة في مجال المسرح.