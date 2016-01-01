بالتفاصيل : فضيحة " فيديو إباحي" تطارد مخرجا مغربيا مشهورا

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

تفاصيل مثيرة جدا، تلك التي كشفت عنها فنانة صاعدة في حديث خاص لـ " أخبارنا "، رفضت الكشف عن هويتها، حيث أكدت لنا أن زميلة لها تتوفر على مقاطع فيديوهات توثق لجانب من المسكوت عنه، من فضايح و كواليس تصوير بعض الأعمال الفنية، حيث الابتزاز الجنسي أضحى شرطا أساسيا من أجل الشهرة و المشاركة في عدد من الأعمال التلفزيونية، وهو الموضوع الذي نفضت عنه الفنانة أمال صقر الغبار في الآونة الأخيرة، بكشفها تفاصيل خطيرة من قبيل ما تم ذكره سابقا.

وارتباطا بالموضوع، فقد أكدت الفنانة المذكورة أن زميلتها قامت بتوثيق مقاطع فيديو للحظات حميمية ساخنة جمعتها بمخرج معروف، متزوج، خيرها بين " سرير الشهرة " أو الإقصاء، قبل أن يتنكر لها فيما بعد، ما اضطرها إلى تهديده بطرح هذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على استعدادها للكشف عن تفاصيل أخرى قد تجر أسماء وازنة في سماء التلفزيون المغربي إلى المساءلة القانونية و الفضيحة .