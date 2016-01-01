الفنان المغربي "رفيق بوبكر" يصاب بوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده بكامبوديا‎

أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

تعرض الممثل المغربي "رفيق بوبكر" لوعكة صحية ألمت به أثناء تواجده "بكامبوديا" من أجل تصوير عمل فني ،ونقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب تدوينة نشرها الفنان على صفحته الفيسبوكية فحالته الصحية مستقرة ويتمثل للشفاء ،داعيا جمهوره إلى الإطمئنان وعدم القلق،مبديا شكره وإمتنانه لهم على دعمهم المتواصل له وإهتمامهم بصحته.