اقليم طرفاية ... نحو افتتاح مركز الاعلام والإخبار بالمنتزه الوطني لأخنيفيس

أعلنت جمعية "اخنيفيس للسياحة الثقافية وحماية البيئة" أنه سيتم قريبا تجهيز وافتتاح مركز الاعلام والإخبار بالمنتزه الوطني لأخنيفيس باقليم طرفاية في وجه الزوار الراغبين في اكتشاف المؤهلات الطبيعية والايكولوجية التي يزخر بها هذا المنتزه.



وحسب رئيس الجمعية السيد السالك عويس، فان هذا المركز الذي تم تشييده سنة 2008 من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في اطار التدبير المشترك للمنطقة الرطبة بهذا الموقع سيتم تجهيزه بمعدات ووسائل للتواصل ذات الصلة بالتربية البيئية والسياحة الايكولوجية لتمكين الزوار من الاطلاع على الغنى والتنوع البيولوجي التي يتميز به هذا المنتزه.



واضاف عويس أن هذه التجهيزات والمعدات التي ستوضع بعين المكان في اطار شراكة بين المنظمة العالمية لحماية الطبيعة ، ستمكن من تقديم معلومات خاصة عن مميزات هذا المنتزه ، ولاسيما المنطقة الرطبة بهذا الموقع التي يبعد بحوالي 180 كلم شمال غرب مدينة العيون ، بالاضافة الى مجالات طبيعية ذات أهمية بيولوجية وايكولوجية ، والتنوع الإحيائي من طيور وثدييات .



وفي هذا السياق، ستعمل الجمعية ، حسب السيد عويس، على القيام بمبادرات من أجل تدبير افضل للسياحة البيئية على مستوى هذه المنطقة الرطبة ، والتعريف بمختلف المكونات الطبيعية بهذا الموقع من خلال تنظيم خرجات لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية ، مبرزا ان هذه المجهودات ستساهم في تحسيس وتربية النشء على المجال البيئي والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة .



ومن ناحية أخرى، ومن اجل توسيع دور المركز ، تعتزم الجمعية، يضيف السيد عويس، في اطار شراكة مع المجلسين الاقليمي لطرفاية والجهوي، اعداد مشروع لتقوية قدرات الساكنة المحلية في مجال التدبير المشترك للمحمية .



كما تسعى الجمعية الى العمل على التعريف وتثمين الموروث الطبيعي، والمآثر التاريخية الهامة بهذا الاقليم وخاصة ميناء "سانطاكروز دي مار بيكينا " التي تزخر بها هذه المنطقة والتي تكتسي أهمية كبرى نظرا لما تختزنه من معطيات تاريخية حول هذه الجهة.