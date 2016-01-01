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توشيح سفيرة المغرب بأوسلو بأرفع الأوسمة النرويجية بمناسبة انتهاء مهامها

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع دقيقة واحدة مضت
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تم توشيح سفيرة المغرب بأوسلو السيدة السعدية العلوي، أول أمس الخميس، بصليب الاستحقاق الملكي، أرفع وسام تمنحه النرويج للشخصيات الأجنبية، وذلك بمناسبة انتهاء مهامها في هذا البلد الاسكندنافي.

وأوضح بلاغ لسفارة المغرب بأسلو أن السيدة العلوي تسلمت هذا الوسام من طرف المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية، ميريت فييلد براتيستد، خلال حفل أقيم بالمناسبة.

وأضاف المصدر أن هذا الحفل تميز بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية النرويجية، من بينهم كاتبة الدولة طوني سكوغن، المديرة العامة للوزارة، فضلا عن مجموعة من الديبلوماسيين.

وبهذه المناسبة، أشاد المسؤولون النرويجيون بمستوى علاقات التعاون بين المملكتين، معربين عن رغبتهم في توطيدها بشكل أكبر مستقبلا.

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