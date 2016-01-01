توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين 19 شتنبر

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يكون الطقس رطبا بالقرب من السواحل.



وستهم سحب كثيفة أو غير مستقرة جنوب البلاد، حيث ستعطي قطرات مطرية متفرقة، مع تكون سحب كثيفة نوعا ما بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، خلال الصباح والليل.



وستتكون سحب غير مستقرة خلال الزوال، ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو بعض الزخات الرعدية المحلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، لتهم خلال المساء شمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، مع مرور سحب من الأجواء العليا بمعظم أنحاء المملكة. وستكون الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.



وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية واللوكوس والغرب ودكالة وسوس وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وستكون ما بين 20 و26 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية واللوكوس والغرب ودكالة وسوس وسايس ووهضاب الفوسفاط ووالماس، وعبدة وغرب الأقاليم الجنوبية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 29 و35 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت الجنوب والشمال الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل وبالسهول الأطلسية، وما بين 30 و36 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 35 و39 درجة بأقصى جنوب البلاد.



وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والبيضاء وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.