تنظيم معرض "بلاست إكسبو" ومعرض "بلاست باك" بالدار البيضاء ما بين 5و8 أبريل المقبل

تنظم الفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك ، الدورة السابعة لمعرض "بلاست إكسبو" والنسخة الثانية لمعرض "بلاست باك" وذلك في الفترة الممتدة ما بين 5و8 أبريل المقبل بالدار البيضاء.



وأوضح بلاغ للفدرالية ، أن هاتين التظاهرتين، المنظمتين بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومغرب تصدير، تحت شعار" تكنولوجيا البلاستيك المغربية نقطة التقاء المهن الصناعية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .. كرامة، نظافة... صحة وحماية للبيئة"، يرتقب أن تعرف مشاركة 24 بلدا يمثلون إفريقيا وجميع أنحاء بلدان العالم، مع توقع استقطاب حوالي 12 ألف زائرا.



وأكد أنه نظرا لكون المعرضين سينظمان ستة أشهر بعد انعقاد مؤتمر المناخ كوب 22 بالمغرب، فإن الفدرالية تعتزم جعل هاته التظاهرتين فرصة لتأكيد التزام المملكة وقطاع صناعة البلاستيك بالمغرب وفي العالم، بحماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية والحد من تأثير النشاط الصناعي على تغير المناخ.



وتابع أن المنتجات البلاستيكية والتغليف ، التي سيتم عرضها تعكس التزام المغرب والقطاع بالإستراتيجية الدولية في مجال حماية الصحة والبيئة ، وهي الاستراتيجية التي تعتمدها المملكة.



وأشارت الفدرالية إلى أن معرضي "بلاست إكسبو" و"بلاست باك"، اللذين سيقامان على مساحة 7 آلاف متر مربع، يساهمان في تعزيز الصناعة الوطنية ، مضيفة أن الفدرالية تعمل على تدويل الصناعة المغربية للبلاستيك ، من خلال خلق بيئة استثنائية للتبادلات التجارية والاقتصادية بين العارضين فيما بينهم ومع الزوار المغاربة القادمين تحديدا من إفريقيا والقارات الاخرى.



وحسب السيد نبيل الصواف، مدير الفدرالية والمندوب العام للمعرضين، فإن قطاع صناعة البلاستيك بالمغرب يضم أزيد من 650 شركة، ويشغل 52 ألف مستخدم مباشر و300 ألف غير مباشر، مضيفا أن القطاع يحول 550 ألف طن من المواد الخام، مع تدوير ما يعادل 30 في المائة منها.



وأوضح السيد الصواف، أن اختيار الدار البيضاء لتنظيم المعرضين، يعزى لكونها العاصمة الاقتصادية للمملكة وجسر عبور نحو بلدان إفريقيا، وكذا موقعها الاستراتيجي حيث تحضى لوحدها بحصة تنظيم ثلثي المعارض المهنية المنظمة بالمغرب .