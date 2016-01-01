جهود المغرب في مجال التنمية المستدامة بدأت تؤتي ثمارها (إلموندو)

كتبت صحيفة (إلموندو) الاسبانية أن جهود المغرب لتعزيز التنمية المستدامة ومن أجل أن يصبح نموذجا يحتذى به في هذا المجال في القارة الإفريقية بدأت تؤتي ثمارها.



وقدمت اليومية، في مقال نشر في ملحقها الاقتصادي الأسبوعي، كنموذج على هذه الجهود مشروع الفعالية الطاقية الذي يروم ترشيد الإنارة العمومية بمراكش وخفض استهلاك المدينة الحمراء من الطاقة بنسبة 40 في المائة.



وتابعت (إلموندو)، في سياق متصل، أن هذا المشروع، الذي يهدف أيضا إلى تعزيز ترشيد الاستهلاك الطاقي في المدينة الحمراء، يتماشى وأهداف المغرب في مجال التنمية المستدامة.



وذكرت، في هذا الصدد، بتوقيع عقد لإنشاء شركة حاضرة الأنوار المسماة “شركة التنمية المحلية الجديدة” بهدف تحسين وتطوير إدارة الإنارة العمومية في مراكش بين مجلس جماعة المدينة وشركة الاستثمار في الطاقة والشركة الإسبانية "إنرتيكا".



وتابعت أنه سيتم تثبيت أو تجديد نحو 60 ألف نقطة إضاءة، 9000 منها ستشغل قبل انطلاق أشغال مؤتمر كوب 22، في سابع نونبر المقبل بمراكش، والذي يشكل "واجهة مثالية على المستوى العالمي" لإبراز جهود المملكة في مجال التنمية المستدامة.



ونقلت اليومية عن مدير العمليات في "إنرتيكا"، إنريك سولانو، قوله إن هذه الشركة الإسبانية، المتواجدة بأمريكا اللاتينية، لاسيما في المكسيك وغواتيمالا وقريبا في كولومبيا، أقامت فرعها للمغرب العربي بالرباط، وذلك بهدف الظفر بعقود أخرى بالمغرب على أساس نموذج اقتصادي قائم على خفض وترشيد الاستهلاك الطاقي.



وأضاف سولانو أن "هناك نوعان من الأسواق الطبيعية بالنسبة لشركة إسبانية، هما أمريكا اللاتينية، لأسباب لغوية، والمغرب، الذي بالإضافة إلى ذلك أنه بلد متوسطي نتقاسم معه أشياء كثيرة، ويوجد فهو في مرحلة تطور كامل، ويشكل بوابة نحو إفريقيا".