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حوالي 79 ألف و680 مستفيدا ومستفيدة من المبادرة الملكية "مليون محفظة" على مستوى إقليم الصويرة برسم الموسم الدراسي الحالي

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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بلغ عدد المستفيدين من عملية توزيع اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" على مستوى إقليم الصويرة برسم الموسم الدراسي 2016/2017 ، حوالي 79 ألف و686 ، ضمنهم 36 ألف و790 تلميذة، موزعين على 176 مؤسسة عمومية.

وتهم هذه المبادرة، حسب معطيات صادرة عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الصويرة، ما لا يقل عن 57 جماعة ضمنها خمس جماعات حضرية على مستوى الإقليم.

ورصد لهذه العملية غلاف مالي يقارب 7 ملايين درهم في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

وأوضح المصدر ذاته، أن اقتناء هذه اللوازم المدرسية يتم في إطار طلبات عروض عمومية في احترام تام للمساطر المحددة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن اللوازم الممنوحة للتلاميذ مكونة من محفظة وأدوات مدرسية ومقررات دراسية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين التلاميذ والتلميذات المحتاجين من الكراسات والكتب واللوازم المدرسية.

وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم ومبادئ التضامن مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات المعوزين ضمانا لتكافؤ فرص التمدرس بين جميع المتمدرسين كيفما كان انتماؤهم الاجتماعي، وكذا للمساهمة في دعم تعميم التمدرس وتوسيع قاعدة التحصيل المدرسي.

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