قافلة جهوية لدعم التمثيلية السياسية للنساء تحط الرحال بمكناس

حطت اليوم الثلاثاء القافلة الجهوية التي تنظمها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع حركة من أجل ديمقراطية المناصفة، الرحال بمدينة مكناس.



وحسب المنظمين، فإن القافلة المنظمة إلى غاية 25 شتنبر الجاري تحت شعار "التمثيلية السياسية للنساء حق ... خاصو يتحقق" تسعى إلى تعبئة وتوعية النساء بأهمية الانخراط في العمل السياسي.



وتروم اللقاءات التواصلية التي تنظم على هامش هذه القافلة، تعزيز التمثيلية السياسية للنساء من خلال تعبئة المواطنين والمواطنات وتقديم أهم التعديلات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.



ويتم خلال هذه اللقاءات فتح نقاش حول دور المؤسسات التشريعية في وضع سياسات عمومية تستجيب للنوع الاجتماعي وطرح الآليات المؤسساتية التي تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع تقييم عمل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة التشريعية.



وتعمل هذه القافلة على تحسيس المواطنين والمواطنات بدورهم في رفع التمثيلية السياسية للنساء من خلال الانخراط في التصويت لصالح النساء.