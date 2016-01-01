الرئيسية | متفرقات | التغيرات المناخية وقضايا التنمية المستدامة في برامج الأحزاب السياسية المغربية موضوع ندوة بمراكش

التغيرات المناخية وقضايا التنمية المستدامة في برامج الأحزاب السياسية المغربية موضوع ندوة بمراكش

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 6 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

يشكل موضوع "التغيرات المناخية وقضايا التنمية المستدامة في برامج الأحزاب السياسية المغربية" محور ندوة ستقام بعد غد الخميس بالمدرسة العليا للفنون السمعية البصرية بمراكش.

ويدخل هذا اللقاء، المنظم من قبل مدرسة التدبير بمراكش ودائرة أصدقاء المعرفة والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية ومركز التنمية لجهة تانسيفت، ضمن سلسلة من الندوات حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة تزامنا مع احتضان المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22" ، وذلك إسهاما من اللجنة المنظمة في تأطير وتعبئة المجتمع المدني المراكشي حول هذا الحدث العالمي الهام.

ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى فتح حوار جاد مع أهم الأطياف السياسية بالمغرب حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة وحول المكانة التي تحتلها هذه القضايا في برامجها السياسية ومنظورها الاستراتيجي للتنمية بمفهومها الشامل.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات