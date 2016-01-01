التغيرات المناخية وقضايا التنمية المستدامة في برامج الأحزاب السياسية المغربية موضوع ندوة بمراكش
يشكل موضوع "التغيرات المناخية وقضايا التنمية المستدامة في برامج الأحزاب السياسية المغربية" محور ندوة ستقام بعد غد الخميس بالمدرسة العليا للفنون السمعية البصرية بمراكش.
ويدخل هذا اللقاء، المنظم من قبل مدرسة التدبير بمراكش ودائرة أصدقاء المعرفة والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية ومركز التنمية لجهة تانسيفت، ضمن سلسلة من الندوات حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة تزامنا مع احتضان المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22" ، وذلك إسهاما من اللجنة المنظمة في تأطير وتعبئة المجتمع المدني المراكشي حول هذا الحدث العالمي الهام.
ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى فتح حوار جاد مع أهم الأطياف السياسية بالمغرب حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة وحول المكانة التي تحتلها هذه القضايا في برامجها السياسية ومنظورها الاستراتيجي للتنمية بمفهومها الشامل.
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