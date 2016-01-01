برنامج "كلينتيك" المغرب.. إطلاق أول طلب مشاريع الابتكار وفرص العمل الخضراء

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول طلب مشاريع بالنسبة لحامليها والمقاولين الذاتيين والشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، الذين يملكون مشاريع مبتكرة في مجالات تثمين النفايات وترشيد استعمال المياه والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية فضلا عن البنايات الخضراء.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المنافسة، التي تندرج في إطار برنامج "كلينتيك" للابتكار وفرص العمل الخضراء بالمغرب، التي تعد إنجازا وطنيا لبرنامج الابتكار العالمي في مجال التكنولوجيات النظيفة والتي ترتكز على المبادرة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق البيئة العالمي، ترمي إلى تعزيز الابتكار في ما يتعلق بالتكنولوجيات النظيفة وخلق فرص شغل مستدامة.



وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على حاملي المشاريع الراغبين في المشاركة في هذه المنافسة تحميل وملأ استمارة المعلومات المتوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني ومن تم بعثها إلى العنوان البريدي "كلينتيك.أنفيرونمنت.غوف.ما" وذلك قبل آخر أجل لإيداع الطلبات والذي تم تحديده في 10 أكتوبر المقبل.



وأضاف أن الفائزين في المنافسة سيستفيدون من منحة مالية ومواكبة موجهة من أجل الدفع بهم في السوق، مسجلا أنه سيتم تنظيم الانتقاء النهائي وحفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) في نونبر المقبل بمراكش.



ووفقا للمصدر ذاته، يروم برنامج "كلينتيك" المغرب، الذي تسهر على سيره الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغيرها من الشركاء الوطنيين، تحفيز الابتكار بين الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة المحلية في مجالات تثمين النفايات وترشيد استعمال المياه والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة فضلا عن البنايات الخضراء.



ومن المتوقع، في هذا الإطار، أن يتم تنظيم منافسات وبرامج تسريع المقاولات (مواكبة وتدريب وتوجيه...) من أجل منح الفائزين فرصا لتنمية مشاريعهم والولوج إلى مصادر التمويل.