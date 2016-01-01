إقليم جرسيف .. استفادة حوالي 30 ألف تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي الحالي

يبلغ عدد تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بإقليم جرسيف، الذين يستفيدون من المبادرة الملكية "مليون محفظة" برسم الدخول المدرسي 2016 - 2017، ما مجموعه 29 ألف و683 تلميذا وتلميذة.



وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، يتوزع المستفيدون من هذه العملية على 10 آلاف و979 تلميذا وتلميذة بالسلك الابتدائي في الوسط الحضري، و15 ألف و120 من تلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي، فيما يبلغ عدد المستفيدين من تلاميذ السلك الإعدادي (بالوسط القروي) و3584 .



ويستفيد أيضا من هذه المبادرة، بحسب التوزيع الجغرافي لأقاليم جهة الشرق، 45 ألف و981 بعمالة وجدة أنجاد، و60 ألف 365 بإقليم الناظور، و14 ألف و112 بإقليم جرادة، و29 ألف و477 بإقليم تاوريرت، و25 ألف و129 بإقليم الدريوش، و19 ألف و93 بإقليم فجيج.



ويبلغ عدد التلاميذ الذين سيتابعون دراستهم في أسلاك التعليم العمومي الثلاثة في جهة الشرق برسم الموسم الدراسي الحالي ما مجموعه 406 آلاف و609 تلميذ وتلميذة.



ويتوزع هؤلاء التلاميذ على السلك الابتدائي ب235 ألف و826، والإعدادي (106 آلاف و875) والتأهيلي (63 ألف و908).



ووصل عدد المسجلين الجدد في أسلاك التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي الحالي إلى 93 ألف و220، يتوزعون على السلك الابتدائي (38 ألف و361) والسلك الإعدادي (34 ألف و748) والتأهيلي (20 ألف و111).



ويبلغ عدد الأطفال في سن التمدرس بجهة الشرق ما مجموعه 510 آلاف و9 ، ما يمثل 22.07 في المائة من مجموع ساكنة الجهة. ويتوزعون على الفئة العمرية (4 – 5 سنوات) ب72 ألف و30 ، وفئة (6 – 11 سنة) ب220 ألف و251، وفئة (12 – 14 سنة) ب113 ألف و526، والفئة العمرية (15 – 17 سنة) ب118 ألف و262.