مكناس.. حوالي 78 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من المبادرة الملكية " مليون محفظة "

يبلغ عدد المستفيدين من عملية توزيع اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية " مليون محفظة " برسم الموسم الدراسي 2016 / 2017 على مستوى عمالة مكناس ، 77 ألف و 911 تلميذا وتلميذة من مختلف مؤسسات التعليم العمومي.



وحسب معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة مكناس، فقد خصص لتمويل هذه العملية التي سيستفيد منها برسم الموسم الدراسي الحالي ما مجموعه 49 ألف و 181 تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم بالتعليم الابتدائي و 5855 تلميذ وتلميذة بالتعليم الإعدادي، غلاف مالي يصل إلى 09 ر 6 مليون درهم .



وأوضحت ذات المصادر أن 28 ألف و 703 من تلاميذ المؤسسات التعليمية المتواجدة بالوسط القروي سيستفيدون بدورهم من هذه العملية، في حين سيستفيد ما مجموعه 17 ألف و 804 تلميذ وتلميذة من المطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي الحالي .



وتروم المبادرة الملكية "مليون محفظة " التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008 ، تحقيق مجموعة من الأهداف ضمنها محاربة الهدر المدرسي وتسريع تحقيق مقاصد تعميم التعليم وتجويده إلى جانب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وكذا دعم الأسر المعوزة .



وفي سنة 2015 ، تم تخصيص غلاف مالي يفوق 15 ر 2 مليار درهم من أجل تمويل هذه المبادرة التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للدعم الاجتماعي لفائدة الأطفال الممدرسين وكذا لفائدة أسرهم .