إصدار سندات للخزينة عن طريق المناقصة على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنها ستقوم، اليوم الثلاثاء، بإصدار سندات للخزينة عن طريق المناقصة على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة.



وأوضحت المديرية، في بلاغ نشر على الموقع الالكتروني لبنك المغرب، أن الأمر يتعلق بسندات صادرة لمدة 26 أسبوعا وسنتين ،و10سنوات، و20 سنة، و30سنة ، مضيفة أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 3 أكتوبر 2016.



وأبرز المصدر ذاته أن تاريخ الاستحقاق بالنسبة للسندات المدرجة لمدة 26 أسبوعا حدد في 03 أبريل 2017، مسجلا أنه سيتم إصدار السندات المدرجة لمدة سنتين بنسبة 2,45 في المائة، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 22 غشت 2018.



من جهتها، ستدرج السندات المدرجة لمدة 10 و20 و30 سنة بنسبة 3,20 في المائة و 3,55 في المائة و 4,85 في المائة على التوالي . وأشار المصدر ذاته إلى أن الخزينة ستتلقى عروضا بالنسب المائوية عن السندات التي تمتد أو أقل من 26 أسبوعا، وبالأسعار بالنسبة لباقي السندات.