مكناس .. إعطاء الانطلاقة الرسمية لتوزيع اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي الحالي

أعطيت بعمالة مكناس أمس الاثنين، انطلاقة توزيع اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وذلك لفائدة 77 ألف و844 تلميذا.



وأطلقت هذه العملية التي خصص لها غلاف مالي قدره 6 ملايين و99 ألف و891 درهما، بثلاث مؤسسات تعليمية في مواقع مختلفة (مدرسة سلمان الفارسي، ومجموعة مدارس دار أم السلطان، ومدرسة رياض تولال) بحضور وفد رسمي ضم السيدين عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، ومحمد دالي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس، والسيدة سومية بن عبو المديرة الإقليمية للأكاديمية بمكناس، وشخصيات أخرى.



وقد بلغ مجموع التلاميذ المستفيدين من المبادرة الملكية هذا الموسم على صعيد عمالة مكناس 77 ألف و844، منهم 72 ألف و29 تلميذا بالسلك الابتدائي و5855 (إعدادي)، وفق بلاغ للأكاديمية الجهوية الذي أشار إلى أن 41 ألف و214 من الذكور استفادوا من العملية مقابل 36 ألف و670 من الإناث.



و بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية بجهة فاس- مكناس خلال الموسم الدراسي الحالي، حوالي 513 ألف و 130 تلميذا وتلميذة، أي بزيادة تقدر بنسبة 44ر1 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي.



وتقدر نسبة التلاميذ المستفيدين بالوسط القروي من هذه المبادرة الاجتماعية بالجهة ب39ر59 في المائة، فيما وصلت النسبة بالوسط الحضري إلى 61ر40 في المائة.



وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى يوم الجمعة الماضية بمدرسة “مولاي يوسف” بحي بني مكادة بطنجة، الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2016- 2017، وكذا انطلاقة المبادرة الملكية “مليون محفظة” التي سيستفيد منها هذه السنة 4,182 مليون تلميذ على الصعيد الوطني.



وتندرج هذه المبادرة الملكية التي أعطيت انطلاقتها سنة 2008، وأضحت منذ ذلك التاريخ تنظم مطلع كل موسم دراسي، في إطار جهود إصلاح وتعميم التعليم الأساسي.



وتهم هذه العملية التي رصدت لها استثمارات بقيمة 390 مليون درهم، والتي تشرف عليها هذه السنة هيئات الحكامة الترابية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجموع أقاليم وعمالات المملكة، ويستفيد منها تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي، مع منح الأولوية لتلاميذ العالم القروي (64 في المائة).



وتتوخى المبادرة بالخصوص ، بالخصوص ، ضمان تكافؤ الفرص في مجال التعليم ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.