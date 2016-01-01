وفد من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية يزور مكتب تنسيق التعريب بالرباط

قام وفد من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية اليوم الثلاثاء بزيارة لمكتب تنسيق التعريب بالرباط.



وجاءت هذه الزيارة، حسب بلاغ للمكتب، بمناسبة عقد مجلس أمناء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية اجتماعه 11 في دورته الثانية أول أمس الأحد بمدينة الرباط.



واطلع أعضاء من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز على سير عمل المكتب في مجال إعداد المعاجم الموحدة، والتعرف على منهجية وضعها، وقواعد صياغة المصطلحات وآفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة والتجارب العالمية للمعجمية المعاصرة.



كما كان اللقاء مناسبة لتبادل الرأي بين رئيس المجلس عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان ومدير المكتب عبد الفتاح الحجمري بخصوص مشروع المرصد العربي للمصطلحات العلمية والتقنية الموحدة، وأهمية إنشائه ودعمه بوصفه منصة تشاركية مفتوحة يقتضيها العمل المعجمي الحديث والمعاصر.