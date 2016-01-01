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الريادة الملكية مكنت المغرب من التموقع بشكل رائع في سياق إقليمي متقلب (محللة جنوب-افريقية)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 19 دقيقة مضت
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قالت السيدة رئيزة كاشاليا، المحللة السياسية في معهد الداراسات الأمنية ببريتوريا، إن الريادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت المغرب من التموقع بشكل رائع في سياق إقليمي يتسم بتقلبات كبيرة.

وأضافت المحللة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب الذي أبان عن حكمة كبيرة، من خلال تسريع وتيرة الاصلاحات التي اعتمدها في ظرفية صعبة، يواصل بهدوء تطوير صرحه الديموقراطي.

وقالت خلافا للدول المجاورة التي جرفتها موجات الاحتجاجات، التي اجتاحت المنطقة في سياق الربيع العربي، تحلى المغرب بقدر كبير من الحكمة، من خلال تسريع مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية.

فالسياق المغربي يبقى متفردا، تقول المتخصصة في قضايا شمال افريقيا، مذكرة بأن المغرب انخرط، قبل الربيع العربي، في دينامية من الإصلاحات المتواصلة الرامية إلى استكمال الصرح الديموقراطي.

وحرصت السيدة كاشاليا على التأكيد، في هذا الصدد، على ريادة جلالة الملك محمد السادس، الذي يقود هذا المسلسل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وفقا لرؤية ثاقبة وحكيمة.

وقالت، في هذا الإطار، إن الريادة الملكية مكنت المغرب من التوقع بشكل رائع في سياق إقليمي يتسم بتقلبات كبيرة.

وأبرزت أن الإصلاحات التي تم اعتمادها منذ سنة 2011، أثمرت تحولات ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى التطورات التي تم تحقيقها على المستويات السياسية والاقتصادية.

وقالت السيدة كاشاليا "لقد تم القيام بخطوات هامة كبيرة، خاصة اعتماد دستور جديد وتفعيل مشاريع اقتصادية مهيكلة أدت إلى تعزيز البنيات التحتية للبلد وإشعاعه".

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