رصد أزيد من 4 ملايين و 734 ألف درهم للمبادرة الملكية "مليون محفظة" بإقليم مولاي يعقوب

تم رصد اعتمادات مالية تقدر بحوالي 4 ملايين و 734 ألف و 849 درهم للمبادرة الملكية "مليون محفظة" بإقليم مولاي يعقوب خلال الموسم الدراسي 2016 - 2017.



وتستهدف هذه المبادرة الاجتماعية التي أشرف على انطلاقتها اليوم الأربعاء عامل إقليم مولاي يعقوب رفقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمولاي يعقوب، حوالي 30 ألف و 960 تلميذا وتلميذة، تشكل الإناث منهم 46 في المائة.



وتهم هذه المبادرة التضامنية 25 ألف و 488 تلميذا وتلميذة بالتعليم الابتدائي و 5472 تلميذا وتلميذة بالتعليم الثانوي الإعدادي بالوسط القروي.



وبهذه المناسبة، أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمولاي يعقوب السيد عبد الله الغول أنه تم اعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين من أجل تأطير مديري المؤسسات التعليمية المعنية بهدف إنجاز قاعدة معطيات إقليمية خاصة بالحاجيات من الكتب واللوازم المدرسية انطلاقا من أعداد التلميذات والتلاميذ المستهدفين من هذه العملية .



وأوضح أن المبادرة الملكية " مليون محفظة " أضحت تضطلع بدور محوري ومهم في الدعم الاجتماعي للتمدرس وفي الرفع من مؤشراته على مستوى إقليم مولاي يعقوب باعتبارها تساهم في تشجيع تمدرس الأطفال والفتيات، خاصة بالوسط القروي، إلى جانب محاربة الهدر المدرسي فضلا عن وقعها الإيجابي على أسر التلميذات والتلاميذ .



وتعكس مبادرة " مليون محفظة " إرادة ملكية راسخة للنهوض بأداء المدرسة المغربية من خلال توفير اللوازم والأدوات المدرسية للتلميذات والتلاميذ المستهدفين .



وتروم هذه المبادرة الملكية تحقيق مجموعة من الأهداف ضمنها محاربة الهدر المدرسي وتسريع تحقيق مقاصد تعميم التعليم وتجويده وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وكذا دعم الأسر المعوزة .