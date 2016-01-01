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ماروكلير تطلق حملة تواصلية رقمية لرقمنة سندات المقاولات غير المدرجة في البورصة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 26 دقيقة مضت
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أطلقت هيئة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بالمغرب (ماروكلير)، اليوم الأربعاء، حملة تواصلية رقمية مائة في المائة، تروم رقمنة سندات المقاولات غير المدرجة بالبورصة.

وحسب بلاغ لماروكلير، فإن هذه الحملة المتعددة الوسائط تهدف إلى إطلاع الجمهور الواسع على الأهمية التي يكتسيها بالنسبة للمقاولات رقمنة سنداتها، إلى جانب توعيته بالإيجابيات التي توفرها هذه الخدمة في مجال تأمين المعطيات وما تحققه من راحة وتنافسية ووضوح للرؤية وحماية للبيئة.

وأضاف البلاغ أن هذه الحملة تتضمن بث كبسولات على أمواج راديو أطلنتيك، تذاع الأولى على الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما تبث الثانية في السادسة والنصف مساء على امتداد ثلاثة أسابيع، إضافة إلى بث فيديو بيداغوجي على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لماروكلير، وكذا نشر فقرات تواصلية رقمية، بدءا من اليوم الأربعاء، على مجموعة من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي. ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بأول حملة إعلامية تعتمد بشكل كلي على الإعلام الرقمي للترويج لرقمنة سندات المقاولات غير المدرجة في البورصة، والتي من شأنها توعية المقاولات المغربية، على اختلاف أحجامها، بمدى سهولة تنفيذ هذه العملية ومدى سرعتها وبساطة كلفتها.

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