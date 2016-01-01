تنظيم يوم دراسي يوم 30 شتنبر بالرباط حول موضوع "الترجمة وتعليم الأمازيغية"

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة، ينظم مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوما دراسيا يوم 30 شتنبر الجاري بالرباط حول موضوع "الترجمة وتعليم الأمازيغية".



وأفاد يلاغ للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأن هذا اليوم الدراسي، الذي سينظم بمقر المعهد، سيتطرق لمحاور ديداكتيك الترجمة، والترجمة والتربية اللغوية، والترجمة إلى اللغة الأم، ودور الترجمة في إعداد الكتاب المدرسي والعوامل البيداغوجية. وأوضح المصدر أن الجلسة الأولى لهذا اليوم الدراسي ستتمحور حول "الترجمة .. الديداتكيك والتعليم والتعلم والعوامل البيداغوجية"، ومن بين مواضيعها "ديداكتيك الترجمة.. من القاعات إلى المنصات التعليمية الإلكترونية"، و"العمل التشاركي في تدريس الترجمة"، و"مفهوم الخطأ في تعليم الترجمة ..دعوة إلى التعدد والاختلاف"، و"الترجمة بين فهم المضمون وتذوق الأسلوب". وأضاف البلاغ أن الجلسة الثانية ستتمحور حول "الترجمة، اللغة والأدب"، وتعرف بالخصوص مداخلة للأستاذ محمد الوالي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس - سايس في موضوع "حول ترجمة الاستعارات في شعر أحمد الزياني".