المركز الصحي للقرب ببني مكادة يروم تعزيز العرض الصحي بعاصمة البوغاز (مسؤول)

قال المسؤول عن القطب الإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فريد الطنجاوي الجزولي، إن المركز الصحي للقرب الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة، بمقاطعة بني مكادة بطنجة، انطلاقة أشغاله، يتوخى تعزيز العرض الصحي بعاصمة البوغاز وتسهيل ولوج الساكنة المحلية للخدمات الطبية.



وأوضح الجزولي، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، أن هذا المركز النموذجي، الذي سيقام على قطعة أرضية مساحتها 6000 متر مربع، سيوفر تجهيزات طبية وخدمات استشفائية ذات جودة عالية تلبي حاجيات ساكنة حي بني مكادة الذي يعرف كثافة سكانية عالية.



وأضاف أن هذه المنشأة الصحية الجديدة التي ستنجز في أجل 24 شهرا، ستشتمل على عدة مرافق تهم على الخصوص صحة الأم والطفل وأمراض النساء والتوليد، وأمراض العظام والمفاصل، وإعادة التأهيل الوظيفي، والأمراض المزمنة، وطب الفم والأسنان.



وسجل أن هذا المركز، من شأنه تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للخدمات الصحية الأساسية وتسريع التدخلات في حالة المستعجلات الطبية.